Sexta, a Mistura Carioca Especial vai receber Chininha & Príncipe e Tá Na Mente, com shows completíssimos para bombar a sua noite, na Tradição. E é claro que com a número 1 você garante convites com acesso ao JIRAU para curtir ainda mais!

Mistura perfeita, não é?! Então não perca e se inscreva!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta (23h até 1h)