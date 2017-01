Quer sentir a verdadeira batida do “pancadão” com o sertanejo?! Essa mistura da boa, acontece na Riosampa neste Sábadão! DJ Anderson França e Alexandre Woolley comandam a para e ainda convoca o MC Maneirinho! Arrebentando no sertanejo, João Vitor!!

E pra você descolar convites com acesso ao jirau, se inscreva aqui!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta (23h até 0h)