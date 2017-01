Quem tá tirando onda no Vibe FM O Dia com a música “Só eu e você” é a cantora LaBanca! Fiquem ligados que nós vamos liberar vários prêmios irados no final de cada programa! Para participar, faça um snapgram quando o Dj Nelsinho tocar esse hit, marcando @radiofmodia. Fecha com a gente nessa Vibe!

As promoções mais iradas, estão aqui!