No Rio de Janeiro, o sol está fervendo todos os dias, e na Quinta não será diferente! Depois de se bronzear na praia, a número 1 te convida para o Pós Praia do QG, no Quiosque QG da Alegria, no Posto 8 da Praia da Barra. Aqui você pode garantir convites com direito a um balde de cerveja e ainda curtir o show da Suelen & Serginho.

Um pós praia perfeito, né?! Participe!

Informações:

Classificação: Livre

Lista na porta (17h até 19h)