Elas estão chegado no Rio para deixar sua noite melhor ainda!! Festa das Patroas confirmadissíma no Rio Arena – Parque Olímpico, na Barra, na véspera de feriado do dia 19/01. Se liga nesse “timaço”: Maiara & Maraísa e Marília Mendonça num palco 360º cantando só os seus sucessos. Achou que a FM O Dia iria perder essa chance? CLARO QUE NÃO! E você pode ir na nossa cola com mais 1 acompanhante.

Para concorrer a convites de cadeira setor 3, se inscreva aqui no nosso site!!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta (22h até 0h)