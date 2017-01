Domingo sempre combina com feijoada, e a FM O Dia vai te levar para uma ótima!! A Feijoada do Vou Zuar, que acontece no Clube Português, no Ingá em Niterói. E quem vai deixar o clima ainda melhor com os caras, é o Imaginasamba. Ah, e não pense que acabou, depois ainda rola DJ Ronaldo!!

Curtiu?! Se inscreva e concorra a convites com direito a feijoada. Não fique de fora!!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta. (15h às 18h)