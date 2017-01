Toda terça do verão, o Rei da Voz, Péricles, está esquentando o Rei do Bacalhau! Você não curtiu esse showzaço? Então se inscreva aqui no nosso site, participe e cruze os dedos pra descolar 1 par de convites com R$ 50,00 em consumação.

Eita coisa boa, hein. Não fique de fora!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta. (22h às 0h)