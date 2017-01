Sexta, a ótima é partir pro Rei do Bacalhau e curtir o Sexta Mix!! Quem comanda o sertanejo por lá é a dupla Katya & Arthur com os melhores do momento.

E pra você tirar aquela onda com R$ 50,00 em consumação e na lista da FM O Dia, participe aqui e concorra.

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta. (22h às 0h)