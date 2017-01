A número 1 sempre te coloca em uma boa, e dessa vez não vai ser diferente!! Aos Sábados e Domingos, vai rolar o Musical infantil ”Era uma vez… Chapeuzinho”, no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping. E com a gente você pode levar 3 convites!

Informações:

Classificação: Livre

Lista na porta: Sábado e Domingo (15h às 16h)

Release:

A cia, há mais de 10 anos, leva releituras de grandes clássicos aos palcos e, possui um repertório de musicais. Apresentamos ao público obras literárias de uma forma que surpreende o espectador, unindo o lúdico com a grandiosidade que os musicais podem trazer.

Temos um público cativo que nos acompanha por onde passamos.

E para consolidar mais ainda o repertório da cia, é que estamos nos preparando para estrear em Setembro no Teatro Miguel Falabella um dos maiores clássicos de todos os tempos, Chapeuzinho Vermelho.

‘Era uma vez…Chapeuzinho’, uma adaptação que resgata o universo lúdico e fantástico dos livros… A partir de uma linguagem criativa e contemporânea, onde as crianças são levadas a embarcar nessa história repleta de músicas e humor.

A fugacidade da vida moderna, tão repleta de atividades eletrônicas para as crianças, aos poucos foi tomando o lugar das histórias, dos contos de fadas, tão importantes e necessários ao desenvolvimento infantil.

As crianças rapidamente se apaixonam pelos personagens já conhecidos por todos, como a menina do capuz vermelho, um caçador atrapalhado, o Lobo que não é ‘nada mal’ e a vovó que não é nem um pouco boba… E nossa montagem ganha um novo integrante, o cômico ‘Pássaro Tonico’.

Embarquemos juntos nessa viagem, e garantimos a todos um novo olhar para essa história que fascina gerações.

Cristiane Sanctos é considerada uma referência no teatro infantil do Rio de Janeiro e promete ousar e surpreender nesse novo espetáculo: ‘Tentamos resgatar esse olhar inocente e fortalecer a ingenuidade e a imaginação que todos têm dentro de si, num universo onde tudo pode acontecer. Basta nos permitir. Acreditar. E eu ainda acredito!’ – Autora e Diretora.