Sexta, é dia da Quadra do Salgueiro “bombar” com o Verão Festival!! E quem vai esquentar sua noite é a galera do Imaginasamba convidando o Grupo Tá Na Mente. Quer uma moral? A gente te colocar pra dentro pra curtir esse showzaço com mais um acompanhante.

Participe e concorra a convites com acesso ao JIRAU, aqui!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta (22h às 0h)