Sexta, rola o Salgueiro Verão Festival! E os “caras” do Imaginasamba convida a rapaziada do Grupo Tá Na Mente, pra sacudir a Quadra Vermelha e Branca! Quer curtir essa de camarote com os amigos e mais R$300,00 em consumação? Então corre pra cá e participe!

Insira a url do seu facebook Participar