Sábado, é dia de curtir aquela Tradicional Feijoada do Bola Preta! Com o Grupo Exaltação e participação da Banda do Bola Preta e Bateria da União da Ilha, na Sede do Bola Preta, naquele “fervo” no Centro do Rio. E só aqui você pode garantir convites com direito a feijoada!

Gostou né?! Então não fique de fora, participe!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta (12h até 14h)