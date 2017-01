Domingão, estréia do Tardezinha do Samba pra agitar a noite do Rei do Bacalhau! Se liga nos “feras” que vão sacudir tudo por lá, Imaginasamba e Bruno Salles!! E nos intervalos, os nossos Dj’s Nelsinho e Ronaldo botam a pista pra FERVER.

Concorra a convites aqui!

Informações:

Classificação: 18 anos​

Lista na porta: (18h às 20h)