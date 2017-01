O ator Eri Johnson vai ser o causador das suas risadas no Teatro dos Grande Atores, no Shopping Barra Square, na peça Só Pra Se Divertir! Você pode descolar aqui no nosso site, 1 par de convites pra curtir.

Participe e não fique de fora.

Informações:

Classificação: 12 anos

Lista na porta: Sexta e Sábado (20h às 21h) // Domingo (19h às 20h)

RELEASE:

SÓ PRA SE DIVERTIR é uma comédia divertidíssima escrita e interpretada pelo ator Eri Johnson, com a intenção de divertir o seu público através de uma completa interatividade entre todos.

Dirigida por Roberto Talma, trata-se de um espetáculo teatral com início, meio e fim, onde o ator mistura histórias reais com fictícias. Ele relembra no palco alguns dos seus personagens, como por exemplo, o Gay Lulu da novela Barriga de Aluguel.

E para aqueles que gostam das tão famosas imitações, dessa vez elas estão inseridas no contexto da peça (Romário, Evandro Mesquita, Caetano Veloso, Ney Latorraca, Alexandre Frota, Roberto Carlos, Lula, Papa João Paulo…). Educação, relacionamentos amorosos, amizade e principalmente a família, são alguns dos temas abordados e interpretados pelo ator, nessa comédia que tem 01h:20 min. de duração (em média), Pois com Eri Johnson no palco, o espetáculo só tem hora para começar.

Em SÓ PRA SE DIVERTIR, encontramos vários efeitos de luzes e sons que contracenam com o ator, tornando-se um cenário ilusionista. Tudo para assegurar uma qualidade teatral digna de um espectador de teatro.

Nesse espetáculo, Eri Johnson interpreta personagens encantadores e engraçadíssimos, que levam a platéia as gargalhadas, tais como: O Gaguinho desempregado, Os Bêbados, o Casado , o Carioca poliglota, o Namorado iniciante, o Dançarino e o quase protagonista ¨Feio da Turma¨.

A trilha sonora é da premiada Túnica, e temos ainda as participações das vozes de Gabriela Duarte e Cesar Filho. Venha fazer parte dessa diversão, talvez você saia desse espetáculo muito mais famoso do que entrou. Está preparado para a fama?

FICHA TÉCNICA:

Texto e interpretação: Eri Johnson

Direção: Roberto Talma

Produção: #ficadica Produções

Gênero: Comédia

Classificação: 12 anos

Duração: 80 minutos