A peça "Casar Pra Quê?" voltou ao palco do Teatro dos Grandes Atores, no Shopping Barra Square!!

Informações:

Classificação: 14 anos

Lista na porta: Sexta e Sábado (22h às 23h)

RELEASE:

Comemorando nove anos em cartaz, mais de 800 mil espectadores, sucesso de crítica e público.

É preciso dizer mais? Sim, é preciso! Novos quadros, e direção de Eri Johnson, o espetáculo garante mais de uma hora de gargalhada. Você não pode perder!!!

Dividir a vida com alguém não é tarefa nada fácil, mas pode ser muito divertido, principalmente quando marido e mulher vivem um descompasso entre aquilo que pensam e o que querem. A peça Casar pra quê?, Trata com muito bom humor dessas diferenças vividas dentro de um casamento em que, mesmo com tantas arestas, é feito de muito amor.

A peça “Casar pra quê?” é uma comédia romântica que nasceu da vontade do ator e autor Alessandro Anes, de levar para os palcos um espetáculo onde a comunicação com a plateia fosse feita de maneira intimista e divertida. Assim, começou a observar trechos de conversas de bar, papos pelos corredores, e foi colecionando pérolas do complicado relacionamento entre homens e mulheres. Fez então uma seleção do que considerou o mais absurdo, o mais engraçado e quando viu, tinha pronta a história de um casal que representa todos os outros: Ela vendo a vida de um jeito, que para ele é totalmente absurda. E ele querendo curtir de uma forma que para ela é inadmissível. E o mais louco de tudo: Ela é louquinha por ele, e ele não vive sem ela.

Ela gosta de ir ao shopping, falar horas com as amigas no telefone e não perde um capítulo da novela. Ele não dispensa um futebol com a galera, uma cerveja gelada e claro, adora falar mal da sogra. Situações como essas fazem parte da vida de todo casal, e é mostrada por esses dois jovens – hilário casal. O que é mais incrível é que esses dois não se largam. Assim, “Casar pra quê?” chega aos palcos mostrando e comentando com a platéia, as delícias e os horrores de um casamento feliz – com muito bom-humor!

FICHA TÉCNICA:

Texto: Alessandro Anes

Direção: Eri Johnson

Elenco: Michelle Martins e Alessandro Anes

Produção: #ficadica Produções

Gênero: Comédia Romântica

Duração: 70 minutos