E domingão continua! A Roda de Samba que mais agita a noite do Aterro do Flamengo, claro que é a do Clareou!! A FM O Dia sempre dá aquela moral pra quem é nosso fã de verdade. Então se inscreva aqui no nosso site.

Concorra a convites!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta (18h até 20h)