A cantora Naiara Azevedo com a sua música ESTOURADA “50 reais”, vai chegar com TUDO na Riosampa e fazer um BIG SHOW no Domingo, dia 8, na maior casa de eventos da baixada, RIOSAMPA! Quem também chega junto, é o nosso DJ Ronaldo do programa Villa Mix FM O Dia e João Vitor fazendo o esquenta da galera.

E aqui pela Número Um, você pode concorrer a convites com acesso ao JIRAU.

Participe!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta (23h até 0h)