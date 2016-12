A Boate Calígula Night Club, em Nikiti, vai ficar “pequena” nesta Sexta com a galera do Vou Zuar, mandando só o melhor do samba num palco 360º!! Ainda rola convidados surpresa e você pode tirar aquela onda na lista da FM O Dia.

Concorra a convites aqui no nosso site.

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta (23h até 1h)