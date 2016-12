Quarta, todos os caminhos te levam para o Rei do Bacalhau!! Por lá, vai rolar o Pré-Reveillon do Rei com MUITO funk do Duduzinho, Dj Tubarão e na sofrência Bento Nunes!

Aqui pelo nosso site, você concorre a convites com R$ 50,00 em consumação.

Participe!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta. (22h às 0h)