2017 chegando, e você achou que a Número Um iria deixar você de fora de algum evento “TOP”?! Se enganou amigo!! O Pagode dos Amigos vai chegar COM TUDO na Arena Maracanã nesta sexta, 30/12, com eles: SORRISO MAROTO!!! A FM O Dia é presença MAIS que confirmada e você vai vir com a gente nessa!

Já estamos sorteando convites pra você com mais um acompanhante, não dá bobeira. Participe!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta (22h às 0h)