Sexta é dia de Festa, na “Tradição Faz a Festa”!! O Grupo Clareou e a galera do Frisson vão mandar MUITO com aquela roda de samba que só os caras sabem fazer. Já o Mc Maneirinho, domina a parada toda com seu funk “pesadão”.

Agora, se você tá a fim de curtir de camarote, com 3 amigos e ainda descolar R$ 300,00 em consumação… Se inscreva aqui!