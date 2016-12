Sexta, é dia de Tradição Faz a Festa!!! E pra esquentar sua noite por lá, a rapaziada do Clareou e o Frisson vai tocar o melhor do samba e Mc Maneirinho comanda tudo no “pancadão”.

Aqui pela FM O Dia, você pode garantir convites com acesso ao jirau. Participe e concorra!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta (23h até 1h)