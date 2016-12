Sexta é dia de “Eu Amo Baile Funk” com aquela galera de “peso” lá no Circo Voador. Se liga no time: Nandinho e NegoBam (Malandramente), DJ Grandmaster Raphael e os MC’s Galo da Rocinha, Carolzinha, Badalado! E só pela FM O Dia, você curte esse baile com sua galera e com aquela consumação MANEIRA!

Não dá mole, participe!