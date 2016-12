A gente sabe o quanto é difícil acordar. Levantar cedo e enfrentar um dia que vem pela frente é complicado pra todo mundo. É por isso que a gente faz tudo isso ficar muito mais fácil pra você! Aqui a parada começa bem cedinho! A manhã da FM O Dia ferve desde o amanhecer! A gente te dá mil motivos pra curtir a nova programação da manhã da número um, que é tão especial, mas tãããão especial, que é o Destaque do nosso site!

Conheça a rotina dos nossos locutores, bastidores e tudo o que rola pra você acordar com aquela alegria que irradia!

A FM O Dia não para nunca e a nossa manhã começa bem cedinho, assim como a sua. Pra você, acordar é tarefa muito difícil? Para os nossos locutores, às vezes também é, mas eles contaram pra gente como fazem para transformar a preguiça na alegria que chega até você, pelo rádio. Eles ainda falam sobre a rotina da manhã, respondendo nossas perguntas:

Como o Paulinho Altunian acorda cedo e feliz, estando no ar já às 5h da matina?

Paulinho – “Tem os dois lados: gente que acorda mal humorada e quem acorda tão cansado, que não consegue desenvolver o trabalho. Eu nunca tive esse lado do mau humor, nunca tive esse jeito de acordar, já é meu perfil. Acordo cansado, muitas vezes em função dos eventos que tenho que fazer, pela rádio, ou meus mesmo. Aí é uma loucura. Acho que o cansaço pega. Mas quando entra no ar a gente muda completamente. É alegria, aquela coisa que a rádio tem muito forte, que contamina a gente e quem ouve também.”

E pra acordar já fazendo piada, Mauro Leão? Como faz?

Mauro - “Posso acordar, por pior que seja, até de ressaca (porque eu curto uma cerveja), ou então aborrecido com alguma coisa. Mas quando chego na rádio e abro o microfone, é só alegria. Impressionante o poder que isso aqui tem. Fico em outro mundo.”

Com criança pequena em casa, cheia de energia, como você chega animado acordando tão cedinho, Ricardo Gama?

Gama - “O segredo é dormir cedo. Acabou isso de ficar vendo televisão até tarde. Até porque tenho filha pequena. Ela acorda às 3h, às 6h… E sempre procurando o papai. Tenho que dormir cedo pra acordar bem disposto e com essa alegria. Tem dia que a gente tá de saco cheio com alguma coisa. Por exemplo, tô aborrecido com o imposto de renda. Mas, quem tá ouvindo, não tem culpa disso. Sempre foi assim. Parece que os problemas são abduzidos quando você chaga na porta da rádio. Não dá tempo de pensar nisso aqui. Na hora que estiver indo embora pra casa, volto a pensar nisso.”

Para você, Pierri, que é produtor e locutor, como transforma a manhã numa alegria para trabalhar?

Pierri – “Primeiro, a FM O Dia que é a grande responsável. Quando você vem da rua pra FM O Dia tem alguma coisa que acontece com você, que fica pra cima e acaba ficando alegre, feliz. Você fica criativo e participativo. Quando você chega aqui, já tá todo mundo feliz. É mesmo a rádio da alegria. Dizem que quando você acorda, tá com a cabeça fresca. Imagina chegar num lugar desses com a cabeça fresca? Tem que produzir mesmo.”

Com esse gago, então, é só alegria: de manhã, de tarde e de noite… Principalmente de noite. Pensa em que pra acordar, David Brazil?

David - “Eu penso em primeiro lugar nas contas que tenho pra pagar, que emprego tá muito difícil (risos) e um emprego que você consiga trabalhar com o que gosta e feliz é mais difícil ainda. Eu pulo da cama rapidinho e penso nos vários ouvintes que curtem o meu trabalho e se divertem com esse símbolo sexual que vos fala. O que mais me dá força é o carinho dos fãs. Na rua, nas redes sociais… Então penso nisso e “xô preguiça”!

Pra você, Tyson, que vive fazendo palhaçada, como é a responsabilidade de passar alegria para o ouvinte, em qualquer ocasião?

Tyson - A rádio em que eu trabalho tem esse slogan que já diz tudo. É alegria que irradia! Quando acordo meio de mal com a vida, penso que sou um privilegiado e sortudo de estar em uma empresa tão boa, e que o que eu queria eu consegui, que é estar de volta! Penso também que mau humor é pra quem não trabalha bem, como eu aqui.

A equipe de locução é a que você conhece de prima, mas antes deles, tem a galera que fica nos bastidores, trabalhando para que os programas fiquem com a cara da número um, quando vão ao ar. No dia anterior já tem gente pensando na manhã da FM O Dia, e uma equipe poderosa, que já está de pé desde as 3 horas da manhã, garante a festa no rádio! Atendimento

São eles que escutam você de manhã, atendem a suas ligações, seus pedidos musicais e muitas vezes são a sua companhia logo cedo. A galera responsável pelo telefone da FM O Dia garante muita alegria e um atendimento com cara de “Bom dia”! Para eles, acordar é tarefa nada fácil, até chegarem aqui na rádio e serem contagiados pela alegria do ambiente. “A gente busca força nos próprios locutores, que falam uma gracinha e a gente entra no clima”, diz Amanda, atendente da FM O Dia. “É um remédio pro sono.” E a cumplicidade com o ouvinte é tanta, que muitas vezes eles até já sabem o que o ouvinte quer, quando telefona. “Às vezes o ouvinte fala o primeiro nome e a gente já sabe tudo o que querem, de tão fiéis que eles são”, diz Tati, também atendente da manhã da número um. E não são só elas que já estão de pé cedo, não! “Tem gente que trabalha, tá indo de ônibus…”, explica Tati. “Ou também, gente que já está trabalhando, como taxista, trocador de ônibus”. Ou até quem nem dormiu ainda e continua ouvindo, como as meninas garantem. Muitas vezes o ouvinte chega a participar da nossa programação. “Tem gente que dá notícias, que liga pra comentar o que aconteceu e até avisam sobre acidentes que presenciaram no caminho para algum lugar”, diz Amanda. Ambas as meninas do atendimento da manhã já eram ouvintes da rádio antes mesmo de trabalharem aqui. “Eu já até participei ao vivo”, revela Amanda. Produção

A Produção é a primeira a chegar na FM O Dia e a última a ir embora. São vários profissionais que se revezam durante o dia, para que não fique nenhum buraco na programação. São eles quem idealizam os programas e o conteúdo que chega até o locutor. Saiba como funciona a rotina de cada um. Kadu (Produtor)

“Todos os dias, quando saio de casa, venho pensando no que vou escrever. Já venho vendo no meu celular, nos sites importantes, pra ver se tem alguma coisa interessante. E coloco com a cara da FM O Dia. Pego as notícias, posto a primeira foto do dia no Facebook, pra ter alô e interatividade. Tô toda hora querendo saber o que está acontecendo, fico sempre no estúdio, escrevo notícias e pergunto se tá legal. Sou meio grudento nessas coisas. Cada um tem uma linguagem e temos que pensar em ser um texto para o locutor falar, que não fique forçado. As pessoas tem muitos problemas e querem ouvir coisas boas para terem um dia melhor. E é essa nossa proposta: alegrar a manhã dos ouvintes.” Pierri (Produtor)

“Por incrível que pareça, quando eu acordo já tô trabalhando. Ali eu já começo a pensar: ‘o quê que eu vou fazer?’, ‘O quê eu vou encontrar e como fazer melhor que ontem?’. Isso é uma responsabilidade da FM O Dia, fazer melhor que ontem. Por isso que está há 11 anos em primeiro lugar. Ela nunca é igual a ontem, ela sempre se renova. Como tenho uma estrada longa no rádio, em várias emissoras, sempre fui ligado no mundo, nos esportes. Você cria uma cumplicidade com o locutor. Eu sei do que o locutor precisa, por ser locutor e produtor ao mesmo tempo, fica mais fácil. Tem a linguagem de cada um, cada um fala de um jeito diferente e tenho que me adaptar.”

Pra começar o dia bem, a FM O Dia pensou numa programação bem especial para o início do dia. O “FM O Dia Retrô” vem para acordar você com o melhor das músicas antigas, que já tocaram na nossa programação. É a hora em que você escuta uma música e diz: “ai, que saudade dessa época”! Além de antigos sucessos do Raça Negra, Só Pra Contrariar, Exaltasamba, entre outros, também temos a informação que você precisa a essa hora da manhã, com o irreverente Paulinho Altunian. Notícias

“A ideia é dar a notícia de maneira mais irreverente”, diz o produtor Kadu. É por isso que até a notícia que você escuta aqui na FM O Dia tem o tom mais alegre. Você fica ligado em tudo o que rola no mundo, sem perder a sua programação favorita, que continua na número um. Central FM O Dia

Enquanto a FM O Dia ferve, temos um representante dentro do Centro de Operações da Prefeitura, que fica ligadinho no que acontece no trânsito por aí, na hora em que você mais precisa. Enquanto você fica parado no trânsito indo trabalhar, estudar e afins, a gente te mostra o melhor caminho para não perder tempo!





Mensagem do dia

Paulinho Altunian é sempre muito inspirado. Todos os dias ele acorda você com uma mensagem diferente, pra animar o seu dia e fazer com que reflita sempre. Não é fofo? Dicas de emprego

Pra galera que tá procurando emprego, a FM O Dia também fica ligada! Nossa equipe seleciona vagas para o Rio de Janeiro inteiro em diversas áreas de atuação, além de receber diariamente vagas de grandes empresas. De segunda a sexta tem uma oportunidade para você correr atrás do que quer!

“Homem grito”

O Homem Grito vai às ruas, conta notícias falsas e absurdas para os nossos ouvintes e eles comentam no ar, rendendo várias risadas. O quadro vai ao ar com o Tyson e o Pierri Carvalho, que também é o responsável pela criação dos absurdos que a gente escuta na programação. “A parceria com o Tyson já é antiga. O primeiro trabalho que fizemos foram 50 dias nas olimpíadas da Austrália e eu comecei a conhecer o Tyson.”, diz Pierri. O Homem Grito surpreende e é a mentira que transformamos em realidade. Pasme, tem gente que acredita. Tudo pelo tom que usamos. Uma das mentiras mais engraçadas que fizemos foi com o novo Papa, Francisco. “O novo Papa vem ao Brasil para a JMJ, mas ele fez algumas exigências: ele quer conhecer o processo da caipirinha e quer comer torresmo. Ele também quer conhecer um baile funk de São Gonçalo”, contou Pierri, aos risos. “E muita gente acreditou. O engraçado do quadro é a reação das pessoas”. Central FM O Dia

As dicas de trânsito continuam direto do Centro de Operações da Prefeitura, pra você não pegar nenhum caminho “furada” nessa vida.





Frase do Dia

Paulinho, fofo que só ele, sempre manda um pensamento reflexivo no ar, daqueles que te fazem pensar e que te dão a maior vontade de postar no Facebook. Já o Mauro… Ah, o Mauro… Ele manda logo um pensamento sacana. E é esse equilíbrio que faz o programa tão especial. Sonho

O sonho do Paulinho com o Mauro e do Mauro com o Paulinho todo mundo conhece. Cada dia um conta o quê sonhou com o outro. E é uma história mais bizarra que a outra, que fazem com que a gente chegue a uma só conclusão: os dois se amam muito! “A galera na rua até sugere sonhos pra gente”, diz Paulinho. “Como radialista, um cara que não aparece é muito engraçado nas ruas… A gente sai andando daqui e nesse percurso os carros buzinam, chamam por nós e é muito engraçado. Nos pagodes, nas festas… Impressionante como o radialista tem essa repercussão toda. Tiramos muitas fotos.” E o Mauro também recebe muita sugestão de sonho por aí. “Acontece direto na rua”, diz. “A notoriedade que a rádio deu pra gente é de televisão, quando passamos a galera chama “Paulete”, “Maurete” e conta sonhos. É o reconhecimento de um trabalho. Essa galera tá com a gente e a gente com ela”. Pá e Bola

Botafoguense assumido, Mauro é o responsável por deixar a galera sempre bem informada no assunto futebol. Com comentários nada imparciais quando se trata do seu time de coração, o jornalista vive arrumando briga com Paulinho, flamenguista doente. “Mesmo quando a gente briga, parece uma piada e a galera entende legal”, diz Mauro. A galera tanto entende, que dá palpite e muitas vezes discorda. “As pessoas ligam pra cá pra falar sobre o ‘Pá e Bola’”, diz Tati, atendente. “Querem dar opinião e às vezes discordar”. Meu amigo animal (3ª feira)

Muitas vezes temos dúvidas em relação aos nossos animais de estimação e ninguém para tirá-las, é por isso que o Dr. Marcio Bernstein responde perguntas dos locutores sobre animais. Vale ficar ligado, pra não dar nenhum mole com o seu bichinho em casa. Dica de saúde (5ª feira)

Sem saúde a gente não é nada, né? É por isso que toda quinta-feira um profissional da área de saúde libera dicas sobre o assunto que você tem dúvida! Dica de Lazer (6ª feira)

Nosso produtor Kadu, sempre ligado no que ferve no Rio de Janeiro, é o responsável pelo quadro, no dia mais esperado da semana. “Seleciono os eventos do fim de semana mais bombados com promoção da FM O Dia (que são quase todos, claro!), transformo em pauta e passo para os locutores divulgarem no ar”, explica. “É pros ‘perdidinhos’ de plantão, já que sexta é o melhor dia para programar as boas”.

“Gaga, gaguinha”

Com novidades quentíssimas, mas sempre sem ofender ninguém. Esse é o lema do gago mais querido do Brasil no “Gago, gaguinho”.

“Sempre falo as coisas boas, que não atrapalhem ninguém, que não deixem ninguém em má situação. Só dou notícia de famosos que eu respeito muito. A maioria é de amigos pessoais.”, diz David, que preza a amizade acima de tudo. “Perco a piada, mas não perco amigo. As outras que fazem fofoca pegam pesado com os famosos e são do mal. Eu tento dar uma aliviada neles, que já são tão perseguidos.” E o carinho vem nas ruas, em retribuição. “Nem acredito no carinho das ruas. Não há um dia sequer que não agradeça a Deus pelo carinho das pessoas comigo.”, diz o gago. “Em São Gonçalo, na saída da i9, às 3h da manhã, me veio um velhinho: ‘Coisa rica? David Brazil mesmo? Quero ter o prazer de apertar a sua mão, porque adoro você na rádio e sou muito seu fã’, e eu achei lindo”. E o público é sempre muito diversificado, com uma coisa em comum: muito carinho com o gago. “Criançada, mulherada, gays, lésbicas. No trânsito todo mundo mexe. É aí que eu vejo a força da FM O Dia”, diz David. Você na Internet

São notinhas curtas, escritas de forma irreverente para tratar de assuntos que estão bombando no mundo da Internet. O legal é que o quadro convida o ouvinte a pensar sobre a notícia e permite que ele interaja com ela através das redes sociais, o que é um diferencial nosso. Na Boca do Leão

Aquele amigo que você zoa no Facebook, aquela foto engraçada que alguém postou, aquela frase de efeito que você quer zoar… Não deixa as coisas ficarem feias pra você! Quem vai zoar é o Mauro! O novo quadro foi uma sugestão do próprio Ricardo Gama, parceiro de Mauro no ar. “Tanto o Mauro, quanto o David são muito divertidos de se trabalhar, são engraçados e eu entro na pilha, na onda deles”, diz Gama.