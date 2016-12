Nome na certidão … Marcelo de Souza Silva Idade … 32 anos (com carinha de 18) Resolveu gostar de música porque … ‘Meu pai arranhava uns acordes no violão, mas era sertanejo. Depois comecei a tocar na Igreja com a minha mãe. Depois, quando tinha 14 anos, minha mãe me deu um cavaquinho”.

… Leandro… Filé… 1979… “Tive a influência do meu pai, que tocava em algumas bandas, chegou a tocar com Jorge Ben. Na verdade, gostava de outros tipos de música, gostava de rock. Aí meu pai começou a fazer umas aulas de cordas e cavaquinho e escondia o cavaquinho debaixo da cama, junto das pastinhas dele. Um dia peguei escondido e comecei a estudar sozinho. Jogava futebol, mas entrei nas aulas. Sofremos um acidente de carro e eu tive que ficar parado por conta de uma cirurgia. Aí comecei a levar a música mais à sério e deixei o futebol de lado. Sou o irmão mais velho do Leiz.

… Felipe da Silva Costa… Caramelo… 1982… “Comecei a tocar por influência do meu pai, que tinha um grupo. Ele não me ensinou nada, eu era muito pequeno e o ouvia tocar. Comecei a ter interesse, depois minha mãe comprou meu primeiro cavaquinho”.

… Thiago Luis dos Santos… Thiagão (por causa do tamanho, deve ser. Grande, o rapaz)… 1979… “Comecei a tocar porque, além do meu irmão tocar em um grupo, meu outro irmão, mais velho, é baterista. Tenho um tio que também toca. Eu não tinha nem dez anos de idade e já os via tocando. Eles falavam para a gente tocar também e a gente achava o maior barato, eles adoravam ver as crianças tocando”.

… Julio Cesar… Neni… 1979… “Meus irmãos tocavam, me levavam para os pagodes e eu acompanhava. Minha mãe que mandava que eles me levassem, mas acabou que hoje eles não tocam mais”.

O encontro da galera



Os caras apareceram aqui no Rio há uns dois anos e é normal que a gente pense que é um ”grupo novo”. Mas antes da galera aparecer rola uma estrada toda que foi percorrida antes. Com a Turma do Pagode a coisa começou na infância ainda. Essa “turminha” se conheceu ainda criança. Dois deles, inclusive, se conhecem desde pequenos MESMO. Leiz e Filé são irmãos. Filé, como todo irmão mais velho, “atazanou” e muito, a vida do mais novinho, Leiz.

“Eu só podia ir tocar se o Filé fosse, porque ele é mais velho”, disse Leiz. “Só que ele era o mais irresponsável também: queria brincar, soltar pipa…”.





Filé foi um “mala” na vida do irmão, Leiz. “Eu gostava de ficar me ouvindo, gravava em casa e ficava cantando.. Gravava na vitrola”, disse Leiz. “E o Filé ficava me zoando porque eu cantava sem harmonia, ele dizia que eu falava errado e ficava me corrigindo”.

Os irmãos acabaram conhecendo Thiagão, Neni, e o Rubinho, que já tinham grupos. O ano em que essa galera se juntou, na verdade, foi 1994, com essa formação que a gente conhece hoje. Mas a Turma do Pagode, com esse nome, se juntou em 2000.

Primeiro show

O primeiro show do grupo foi em um centro de macumba. Sério! “Não é mentira, não”, disse leis. “Tocamos Filé, Fabiano e eu”. Quem convidou foi o quitandeiro, que também vendia peixe. Os caras foram até lá em um caminhão de frutas.

Em 1994 os eventos começaram a crescer, mas nem tanto assim. O primeiro evento que eles consideram “grande” que o grupo tenha tocado foi uma festa de São Cosme e Damião. A festa era organizada pela família da galera do Art Popular.

Nessa ocasião Leiz e Fabiano estavam em outro grupo, chamado “Prova de amor”, que acabou. Depois formaram o Emosamba e quando o grupo já estava ficando bom, Thiago Neni e Filé, que tinham o Arte de amar, roubaram três integrantes do grupo. Era o fim do Emosamba. E a consolidação do Arte de Amar.

Como surgiu “Turma do Pagode”

O nome é bem sugestivo, porque os caras realmente formam uma turma! São oito integrantes! Mas engana-se quem pensa que a ideia foi deles. Quem deu esse nome pros caras foi o Netinho de Paula, amigo deles.

Na verdade, o cantor havia sugerido que o nome do grupo fosse Clube do Samba, mas após uma pesquisa, descobriu-se que havia um Clube do Samba no Rio de Janeiro, antigo, do João Nogueira.

Foi aí que veio a ideia da Turma do Pagode. Além de vários integrantes, o grupo mantém a tradição de tocar sem aquela famosa banda de apoio. Imagina só, como não ia ficar o palco!

Mais um cantor

Leiz sempre foi o vocalista da Turma do pagode, até dividir os vocais com Caramelo, que nunca havia cantado antes. Como o cara começou a compor direto com os parceiros Marcelinho e Filé, acabava gravando as músicas. E não é que a galera viu que ele tinha voz?

A ideia de colocar Caramelo pra cantar foi do Marcelinho, que escolheu “Circo da dor” para a estreia do amigo nos vocais.Mas como acontece a divisão das músicas em um grupo com dois vocalistas? “Na hora de gravar a gente decide quem vai cantar”, disse Leiz. “Ele diz qual quer cantar eu eu digo qual que eu quero. Geralmente ele fica com as músicas mais sérias”.

Grupo formado, tá na hora de gravar um CD, né?