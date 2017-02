Template Agenda

PARECE QUE FOI ONTEM!

Na Casa da Floresta, com muita sombra das árvores, mas sem nenhuma de dúvidas!

Um momento especial, uma vibe incrível, durante o maior evento esportivo do mundo. No meio de uma floresta, com gente de todos os lugares do planeta, com djs, amigos, muitos sorrisos.. alguns segredos, mas nada pra se preocupar.

E em UMA noite. Só uma – e o que acontecer nela – fica NAS INTERNAS! Estamos de volta. E temos certeza que vamos deixar um legado pras festas do Rio de Janeiro!

Dá uma olhandinha pela fechadura e vê o que já aprontamos por lá.