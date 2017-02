Nesta sexta já dá pra sentir o gostinho do Carnaval, vai rolar o Pré-Carnaval no Barra Music! Quer curtir os blocos Chora Me Liga e Primeiro Amor? Então, se inscreva aqui ou ligue para o 2509-9030 e concorra a 1 par de convites de JIRAU pra você não perder essa festa!!

Participe!

Informações:

Classificação: 18 anos

Lista na porta: (23h até 0h)