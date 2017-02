O rolo compressor da Zona Oeste vai pra rua neste domingo! É o Bloco Tamo Junto!! A festa de carnaval fica com a banda Tamo Junto e Dj Ronaldo do Villa Mix FM O Dia. O Trio da número 1 vai puxar esse carnaval que começa ao meio dia na Praça do Conhecimento em Padre Miguel! Você que fecha com a número 1, pode ficar em cima do nosso Trio com mais um acompanhante e tirar aquela onda!

Se inscreva e participe!