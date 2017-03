Chegou a vez de quem faz aniversário em Junho! A FM O Dia e o Carrefour vai invadir a sua casa e bancar um churrascão pra 50 pessoas. É isso mesmo ! Um churrascão na sua casa pra você comemorar o seu aniversário com direito a 50 convidados ! É a promoção: Aniversariante do mês Carrefour!

Para participar, responda: O que não pode faltar no churrasco da sua galera? Vai preparando a lista hein!

Carrefour. Faz a conta, faz valer mais.