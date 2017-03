Vamos te dar mais uma chance pra descolar “aquele” passaporte da alegria com 2 convites para andar em todos os brinquedos no Play-City do Shopping Nova América ou em Niterói, no Terminal de ônibus. Pra se dar bem com esse “presentaço”, se inscreva aqui concorra!

Informações: Lista na bilheteria (sexta – 18h até 20h // sábado e domingo – 16h até 20h) Classificação: Livre (Alguns brinquedos têm restrições à altura) Local: Estacionamento do Shopping Nova América em Del Castilho e Terminal de ônibus das Barcas em Niterói.