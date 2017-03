Atenção aniversariantes do mês de Março! Chegou a hora de vocês! Vamos invadir a sua casa, e bancar um churrasco “regadaço” pra você e mais 50 cabeças! Quer dar esse presentão pra alguém? Não tem problema! Pode ser pro pai, mãe, amigo, namorada(o),… Responda “Quem deve ser o aniversariante do mês de Março?” e boa sorte! As promoções mais iradas, estão aqui!