Você está convidado para um momento inesquecível do carnaval de rua do Rio. O Bloco Giro do Arar, convida: Bloco das Poderosas com Anitta!!! É sábado, dia 13, na Rua 1º de Março no Centro da cidade, das 7 da manhã até 13h. E quem fecha com a FM O Dia, pode curtir essa em cima do nosso Trio e ainda faturar kits exclusivos da Niely! Deixei aqui o link do seu facebook. O resultado rola na sexta-feira, no programa “Só as Melhores” com Alan Oliveira. Venha celebrar a vida e o carnaval com muita paz e alegria.

