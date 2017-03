Aniversariante do Mês

Você que faz aniversário em abril, se liga que a sua comemoração pode ser conta da FM O Dia. Nós vamos bancar um churrasco completo pra você e mais 50 cabeças. Mas é aquele churrasco regado mesmo!! Carne de primeira, guarnição, bebida…

Sua única preocupação é com a lista de convidados! No dia a equipe de promoção ainda marca presença com brindes pra toda galera!!

As promoções mais iradas, estão aqui!